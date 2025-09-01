Poco C85 стал доступен на ОЗОН

Официально представлен смартфон Poco C85, ориентированный на бюджетный сегмент рынка. Аппарат оснащен разогнанным чипом MediaTek Helio G81-Ultra и аккумулятором повышенной емкости на 6000 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 33 Вт. Среди ключевых особенностей – большой 6,9-дюймовый экран, наличие NFC-модуля, основная камера на 50 Мп и тонкий корпус.

Poco C85 является улучшенной версией модели C75, предлагая увеличенную диагональ дисплея, более емкую батарею и более мощное зарядное устройство в комплекте, при этом стоимость устройства снизилась. Экран C85 имеет разрешение HD+ (1600x720) и частоту обновления 120 Гц. За полчаса аккумулятор заряжается до 50%. Несмотря на батарею в 6000 мАч, толщина корпуса Poco C85 составляет всего 7,99 мм. Производитель заявляет об автономности работы более двух дней.

В коммуникационный арсенал входят Wi-Fi, Bluetooth 5.4 и NFC. Смартфон имеет сертификацию IP64, подтверждающую защиту от влаги и пыли. Предусмотрен тройной слот для SIM-карт. Помимо основной камеры на 50 Мп, имеется фронтальная камера на 8 Мп. Доступны конфигурации с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти, оперативную память можно расширить на 8 ГБ за счет встроенного накопителя. В качестве программной платформы используется HyperOS 2.0.
Poco C85: 7 762 ₽ (6+128GB); 9 215 ₽ (8+256GB)
