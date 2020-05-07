Poco F2 Pro представят 12 мая

На просторах интернета появилась информация о том, что смартфон Poco F2 Pro будет официально представлен уже 12 мая, то есть совсем скоро. Устройство получит довольно современное железо, большой дисплей с высоким разрешением и новую систему камер, которая отлично справится как со съемками пейзажей, так и с портретами. К сожалению, пока что говорить о стоимости новинки мы не можем, ведь данные разнятся, плюс нужно понимать, что производитель всегда делал достаточно доступные смартфоны за разумные деньги. Мы сильно сомневаемся, что сейчас ситуация изменится и что продукт компании резко станет дорогим удовольствием. Однако стоит подождать официального анонса и уже тогда можно будет говорить более предметно на тему стоимости.

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