Poco F3 - настоящий зверь по доступной цене

Xiaomi хорошо зарекомендовала себя на российском рынке. На сегодняшний день у компании представлен обширный модельный ряд смартфонов разной ценовой категории. Среди новинок стоит отметить модель Poco F3.

Poco F3 оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+. Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Смартфон поддерживает HDR10+. Стоит отметить, что экран защищен стеклом Gorilla Glass 5. Быстродействие в приложениях и производительность обеспечивает платформа Snapdragon 870. Представленные комплектации 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти, внутренняя память представлена вариантами 128 ГБ и 256 ГБ.

Смартфон имеет аккумулятор емкостью 4520 мАч с функцией быстрой зарядки 33 Вт. Poco F3 оснащен фронтальной камерой на 20 МП, в свою очередь задняя камера представлена четырьмя модулями с основной камерой на 48 МП. В смартфоне реализованы флагманские двойные динамики. Другие функции: NFC, боковой датчик отпечатков пальцев, двухчастотный GPS. Работает устройство на MIUI 12.

Средняя стоимость смартфона Poco F3 составляет около 25 тысяч рублей (6/128 ГБ).

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