Poco F3 оценен в 33 тысячи рублей

Компания Xiaomi представила в России смартфон Poco F3, который является международной версией выпущенного в Китае Redmi K40. Новинка появится в продаже 23 апреля по цене в 33 тысячи рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также в 36 тысяч рублей за вариант на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. До 25 апреля смартфон можно будет купить со скидкой в 3 тысячи рублей.

Напомним, что Poco F3 оснащается процессором Snapdragon 870, 6,67-дюймовым дисплеем Samsung Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц и датчиком для регулировки цветовой температуры, батареей ёмкостью 4520 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, крошечной фронтальной камерой разрешением 20 Мп и диаметром 2,76 мм, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп, модулем Wi-Fi 6, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos, поддержкой NFC и защитой от брызг (степень IP53).