Poco F3 получает улучшенное обновление MIUI 12.5

Основная обновление MIUI 12.5 Enhanced включает в себя следующие моменты: «Быстрая производительность» с увеличенным временем автономной работы, «сфокусированная производительность» с новыми алгоритмами, динамически распределяющими системные ресурсы в зависимости от использования, что обеспечивает бесперебойную работу, «атомизированная память», которая представляет собой ультратонкий механизм управления памятью для более эффективного использования ОЗУ, и «механизмы охлаждения», который будет поддерживать вашу систему в рабочем состоянии и с течением времени. По сути, эта расширенное обновление не должно вводить какие-либо новые функции, вместо этого она делает те, которые у вас уже есть, намного лучше - более плавными.