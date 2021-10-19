Poco F3 получает улучшенное обновление MIUI 12.5

Смартфоны Poco F3, наконец начинают получать новое обновление программного обеспечения, которое Xiaomi называет MIUI 12.5 Enhanced version. Это одно из тех огромных внутренних обновлений, которые не вызывают особого шума из-за больших новых функций, ориентированных на пользователя, вместо этого оно во многом улучшает ощущения от использования устройства.

Основная обновление MIUI 12.5 Enhanced включает в себя следующие моменты: «Быстрая производительность» с увеличенным временем автономной работы, «сфокусированная производительность» с новыми алгоритмами, динамически распределяющими системные ресурсы в зависимости от использования, что обеспечивает бесперебойную работу, «атомизированная память», которая представляет собой ультратонкий механизм управления памятью для более эффективного использования ОЗУ, и «механизмы охлаждения», который будет поддерживать вашу систему в рабочем состоянии и с течением времени. По сути, эта расширенное обновление не должно вводить какие-либо новые функции, вместо этого она делает те, которые у вас уже есть, намного лучше - более плавными.
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