Poco F7 Ultra показал отличные результаты в тестах

Так что Poco F7 Ultra оснастили мобильным процессором Snapdragon 8 Elite (в то время как Poco F7 Pro использует чип Snapdragon 8 Gen 3 с прошлого года). При этом оба устройства в базовой конфигурации оснащены 12/256 ГБ, но Ultra можно апгрейдить до 16/512 ГБ, в то время как Pro ограничен максимальной конфигурацией 12/512 ГБ. Также стоит отметить, что при длительных нагрузках наблюдалось стандартное снижение производительности — график центрального процессора показал немного худший результат по сравнению с конкурентами, в то время как тест на стрессоустойчивость в 3DMark показал чуть более высокие результаты. В целом этот смартфон можно назвать очень производительным решением, потому что за свои деньги он предоставляет флагманскую мощность и топовый чип. У конкурентов цены гораздо выше.