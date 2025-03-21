Poco F7 Ultra показал отличные результаты в тестах

Если верить информации инсайдеров, компания Poco анонсирует запуск серии смартфонов Poco F7 на следующей неделе, но у некоторых зарубежных изданий уже есть на обзоре топовую модель — Poco F7 Ultra. И этот смартфон, судя по результатам бенчмарков, крайне производителен. С Poco F7 Ultra компания нацелена на высокие результаты и конкурирует с ведущими игроками рынка в плане производительности. Ранее модели серии Poco F использовали старые флагманские чипы вроде Snapdragon 8+ Gen 1 в F5 Pro и Snapdragon 8 Gen 2 в F6 Pro, или чипы более низкого уровня, например, Snapdragon 8s Gen 3 в Poco F6. Однако с Poco F7 Ultra компания решила предложить лучший доступный процессор.

Так что Poco F7 Ultra оснастили мобильным процессором Snapdragon 8 Elite (в то время как Poco F7 Pro использует чип Snapdragon 8 Gen 3 с прошлого года). При этом оба устройства в базовой конфигурации оснащены 12/256 ГБ, но Ultra можно апгрейдить до 16/512 ГБ, в то время как Pro ограничен максимальной конфигурацией 12/512 ГБ. Также стоит отметить, что при длительных нагрузках наблюдалось стандартное снижение производительности — график центрального процессора показал немного худший результат по сравнению с конкурентами, в то время как тест на стрессоустойчивость в 3DMark показал чуть более высокие результаты. В целом этот смартфон можно назвать очень производительным решением, потому что за свои деньги он предоставляет флагманскую мощность и топовый чип. У конкурентов цены гораздо выше.
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