Poco Launcher 2.0 новая версия лаунчера с обновлённым дизайном

Создатели, нашумевшего в прошлом году смартфона Pocophone F1, выпустили вторую версию фирменного лаунчера Poco.

В Poco Launcher 2.0 улучшили скорость работы меню, а также изменили дизайн интерфейса и расширили его возможности. Теперь пользователи могут настраивать прозрачность чёрного, белого или серого фона. Кроме этого, с обновлением появилась возможность удалять и редактировать стандартные разделы с приложениями, а также создавать собственные.

К сожалению, пока новая версия лаунчера доступна только бета-тестировщикам. Стабильный релиз Poco Launcher 2.0 состоится чуть позже.