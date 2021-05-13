Poco M3 Pro 5G получит уникальный дизайн

В сети появились первые рендеры смартфона Poco M3 Pro 5G, который, еще не был представлен официально. Судя по изображениям, аппарат получит уникальный дизайн с крупным блоком тыльной камеры. Что до характеристик, устройству прочат 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, подэкранный сканер отпечатков пальцев, врезанную селфи-камеру разрешением 8 Мп, мощную восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 700 с модемом для мобильных сетей пятого поколения, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Официальный релиз Poco M3 Pro 5G может состояться уже 19 мая.