Poco M7 Pro 5G вышел в новой версии

Компания Xiaomi объявила о выходе новой, черной, версии смартфона Poco M7 Pro 5G. Ранее аппарат был доступен в расцветках Silver, Purple и Green. Новинка оценена на глобальном рынке в 200 и 250 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что в оснащение смартфона вошел 6-нм процессор MediaTek Dimensity 7025 Ultra с максимальной частотой 2,5 ГГц, 6,67-дюймовый gOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2400:1080 пикселей и пиковой яркостью 2100 нит, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и OIS) и 2 Мп, фронтальную камеру с разрешением 20 Мп, защиту от пыли и воды (IP64), АКБ ёмкостью 5110 мАч, поддержку 45 быстрой зарядки мощностью 45 Вт, ОС Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS «из коробки», модем для сотовых сетей 5G, а также корпус толщиной 7,99 мм и массой 190 г.
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