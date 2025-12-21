Poco M8 Pro получит 100-Вт зарядку

Известный инсайдер Йогеш Брар опубликовал характеристики смартфонов Poco M8 и Poco M8 Pro, релиз которых ожидается в феврале этого года. Итак, базовой модели приписывают наличие 6,7-дюймового OLED-дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, батареи ёмкостью 5520 мАч, поддержки быстрой зарядки мощностью 45 Вт, 50-Мп основной и 20-Мп фронтальной камер.

Старшую модель оснастят 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5К и кадровой частотой 120 Гц, 32-Мп фронтальной камерой, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп, процессором Snapdragon 7s Gen 4, АКБ ёмкостью 6500 мАч и 100-Вт быстрой зарядкой.