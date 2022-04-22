Poco Watch и Poco Buds Pro официально объявлены

Неделю назад Poco разослала приглашения на свое мероприятие, запланированное на 26 апреля, где она официально представит свой первый премиум-телефон в этом году Poco F4 GT. Однако этот телефон не будет единственным дебютантом на этом мероприятии.

Теперь Poco официально объявила, что на этом же мероприятии представит два новых продукта: Poco Watch и Poco Buds Pro. Poco Buds Pro рекламируется как «первый индивидуальный продукт Poco с Genshin Impact», поскольку он выглядит как результат сотрудничества с популярной мобильной игрой.

Часы Poco Watch станут первыми для Poco, так как это будут первые умные часы Xiaomi с логотипом Poco. Неделю назад часы Poco Watch прошли сертификацию под номером модели «M2131W1». Но интересно то, что часы Poco Watch созданы третьей компанией, а не Xiaomi. Предположительно, умные часы будут производиться китайской компанией 70mai, более известной своими видеорегистраторами и аналогичными продуктами.