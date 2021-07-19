Poco X3 GT представят 29 июля

Компания Xiaomi объявила дату презентации смартфона Poco X3 GT – мероприятие пройдет 28 июля. Речь идет не о самостоятельной модели, а переименованном Redmi Note 10 Pro 5G для индийского рынка.

Этот смартфон характеризуется платформой MediaTek Dimensity 1100 с модемом 5G, системой охлаждения площадью 16370 мм2, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 67 Вт, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, поддержкой NFC 3.0 и стереодинамиками JBL.
Комментарии и отзывы Poco X3 GT
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