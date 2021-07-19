Poco X3 GT представят 29 июля Компания Xiaomi объявила дату презентации смартфона Poco X3 GT – мероприятие пройдет 28 июля. Речь идет не о самостоятельной модели, а переименованном Redmi Note 10 Pro 5G для индийского рынка. Компания Xiaomi объявила дату презентации смартфона Poco X3 GT – мероприятие пройдет 28 июля. Речь идет не о самостоятельной модели, а переименованном Redmi Note 10 Pro 5G для индийского рынка. Этот смартфон характеризуется платформой MediaTek Dimensity 1100 с модемом 5G, системой охлаждения площадью 16370 мм2, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 67 Вт, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, поддержкой NFC 3.0 и стереодинамиками JBL. Этот смартфон характеризуется платформой MediaTek Dimensity 1100 с модемом 5G, системой охлаждения площадью 16370 мм2, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 67 Вт, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, поддержкой NFC 3.0 и стереодинамиками JBL. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 23:36 . Продукт - Poco X3 GT Комментарии и отзывы Poco X3 GT

Новый игровой смартфон Redmi получит MIU...

Индийское подразделение компании Redmi поделилось тизером нового игрового смартфона. Аппарат получит пред... Индийское подразделение компании Redmi поделилось тизером нового игрового смартфона. Аппарат получит пред...

Смартфон Realme V25 получит поддержку 5G...

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Realme V25, который еще не бы... В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Realme V25, который еще не бы...

Характеристики Honor 50 появились в сети...

Honor совсем скоро анонсирует серию смартфонов Honor 50 на территории Китая — официальная презентация дол... Honor совсем скоро анонсирует серию смартфонов Honor 50 на территории Китая — официальная презентация дол...

OPPO K9 5G дебютирует с процессором Snap...

Смартфон OPPO PEXM00, который был замечен на китайских сайтах сертификации TENAA и 3C, по слухам сети деб... Смартфон OPPO PEXM00, который был замечен на китайских сайтах сертификации TENAA и 3C, по слухам сети деб...

Xiaomi проиграла суд против Meizu и поте...

Обычно мы привыкли следить за тем, как зарубежные компании из США или Европы пытаются сражаться на судебн... Обычно мы привыкли следить за тем, как зарубежные компании из США или Европы пытаются сражаться на судебн...

Обзор JBL Charge 5. Самая оптимальная бе...

Серия колонок Charge от JBL всегда пользовалась высоким спросом за счет своих компактных размеров и впеча... Серия колонок Charge от JBL всегда пользовалась высоким спросом за счет своих компактных размеров и впеча...

Oukitel C21 Pro получил дизайн в стиле i...

Компания Oukitel пополнила ассортимент смартфонов моделью Oukitel C21 Pro, которая будет доступна за 95 д... Компания Oukitel пополнила ассортимент смартфонов моделью Oukitel C21 Pro, которая будет доступна за 95 д...