Poco X5 Pro оценен в 300 долларов

Компания Xiaomi и её подшефный бренд Poco пополнили ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Poco X5 Pro, которая обойдется в 300 и 350 долларов за версии с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти.

Аппарат характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 120 Гц, высокой яркостью 1200 кд/кв.м, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, боковым сканером отпечатков пальцев, производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G с поддержкой сотовых сетей 5G, системой охлаждения с испарительной камерой, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, фирменой прошивкой MIUI 14 на базе операционной системы Android 13, ИК-излучателем и поддержкой NFC.