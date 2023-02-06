Poco X5 Pro оценен в 300 долларов

Компания Xiaomi и её подшефный бренд Poco пополнили ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Poco X5 Pro, которая обойдется в 300 и 350 долларов за версии с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти.

Аппарат характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 120 Гц, высокой яркостью 1200 кд/кв.м, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, боковым сканером отпечатков пальцев, производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G с поддержкой сотовых сетей 5G, системой охлаждения с испарительной камерой, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, фирменой прошивкой MIUI 14 на базе операционной системы Android 13, ИК-излучателем и поддержкой NFC.
Oppo Find N2 получит два дисплея на 120 Гц…
Рынок складных смартфонов постепенно заполняется новыми интересными моделями, что позволяет пользователю …
Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч…
Если быстродействие в смартфонах оценить зачастую можно только в бенчмарках, а с общей стабильной работой…
Смартфон Huawei Pocket S показали на качественных фото …
Профильное издание Mydrivers поделилось живыми фото складного смартфона Huawei Pocket S, который появился…
Смартфон Wiko 5G получил 120-Гц IPS-экран …
Китайский бренд Wiko пополнил ассортимент смартфонов на операционной системе HarmonyOS моделью Wiko 5G. Н…
Смартфон Xiaomi 13 показали на рендерах…
Известный своей осведомленностью информатор OnLeaks поделился качественными рендерами флагманского смартф…
Realme 10 Pro+ представлен официально…
Компания Realme официально представила смартфон Realme 10 Pro+, который оценен в 240, 280 и 320 долларов …
Смартфон Moto G23 будет стоить 200 евро …
Сетевые инсайдеры раскрыли подробности о смартфоне Moto G23, который скоро будет представлен компанией Le…
Представлен смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra с 200-Мп камер…
Компания Samsung пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Galaxy S23 Ultra, которая внешне по…
Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?
Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантиейОбзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor