Poco X5 Pro полностью рассекречен

Сетевые источники поделились фотографиями еще не представленного официально смартфона Poco X5 Pro и его упаковки. На коробке можно увидеть и характеристики грядущей новинки. Итак, аппарат оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G, AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, стереодинамиками и модулем NFC. На снимках изображен вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Вероятно, производитель выпустит и другие версии.

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