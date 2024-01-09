Poco X6 Pro протестировали в AnTuTu

Компания Xiaomi опубликовала очередной тизер смартфона Poco X6 Pro, официальный релиз которого ожидается 11 января. На этот раз нам показали результаты тестирования грядущей новинки в бенчмарке AnTuTu. Аппарат, основанный на однокристальной системе MediaTek Dimensity 8300 Ultra, набрал 1464228 баллов. Предполагается, что Poco X6 Pro станет глобальной версией выпущенного ранее в Китае Redmi K70E.

Если это правда, его оснастят системой охлаждения с испарительной камерой на 5000 мм², предустановленной оболочкой Xiaomi Hyper OS, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешение 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания 2160 Гц, пиковой яркостью 1800 нит и ШИМ-затемнением 1920 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной зарядки, модулем NFC, подэкранным дактилоскопом, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, В Китае за смартфон просят 280 долларов.