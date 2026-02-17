Poco X8 Pro засветился в бенчмарке Geekbench

Судя по информации из сети, смартфоны Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max действительно готовятся к скорому релизу — ранее обе модели уже прошли сертификацию в различных регуляторных органах по всему миру. Теперь Poco X8 Pro засветился в базе данных бенчмарка Geekbench, где был протестирован один из прототипов устройства. В однопоточном тесте смартфон набрал 1708 баллов, а в многопоточном — 6297 баллов. Согласно информации из бенчмарка, модель работает на базе недавно представленного процессора MediaTek Dimensity 8500. Прототип был оснащён 12 ГБ оперативной памяти, однако к моменту официального запуска производитель, вероятно, предложит и другие конфигурации.

Смартфон ожидаемо будет поставляться с Android 16 из коробки и оболочкой HyperOS 3 от Xiaomi. По данным предыдущих утечек, Poco X8 Pro получит аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, что довольно неплохо. Ранее также сообщалось, что устройство может оказаться переименованной версией Redmi Turbo 5 для международного рынка. Если эта информация подтвердится, Poco X8 Pro оснастят 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1268х2756 пикселей, частотой обновления 120 Гц, ШИМ-частотой 3840 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. Ожидаются версии с накопителем на 256 или 512 ГБ, основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный модуль на 8 Мп и фронтальная камера на 20 Мп. Так что на данный момент под вопросом разве что стоимость устройства, но эту информацию в будущем тоже раскроют.