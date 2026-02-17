Poco X8 Pro засветился в бенчмарке Geekbench

Смартфон ожидаемо будет поставляться с Android 16 из коробки и оболочкой HyperOS 3 от Xiaomi. По данным предыдущих утечек, Poco X8 Pro получит аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, что довольно неплохо. Ранее также сообщалось, что устройство может оказаться переименованной версией Redmi Turbo 5 для международного рынка. Если эта информация подтвердится, Poco X8 Pro оснастят 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1268х2756 пикселей, частотой обновления 120 Гц, ШИМ-частотой 3840 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. Ожидаются версии с накопителем на 256 или 512 ГБ, основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный модуль на 8 Мп и фронтальная камера на 20 Мп. Так что на данный момент под вопросом разве что стоимость устройства, но эту информацию в будущем тоже раскроют.