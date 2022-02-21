Poco готовит к релизу умные часы

Появилась первая утечка о возможных умных часах от компании Poco, которая является дочерним предприятием компании Xiaomi. Новый инсайд указывает на то, что Poco работает над своими первыми умными часами — в своем твите известный инсайдер Пиюш Бхасаркар поделился информацией о том, что обнаружил сертификат для умных часов Poco на платформе сертификации электроники EEC. К сожалению, сертификация, указанная на веб-сайте EEC, не дает достаточно информации о возможных умных часах Poco. На веб-сайте мы можем лишь получить информацию о том, что потенциальные умные часы Poco были зарегистрированы под номером модели M2131W1, и, похоже, они будут производиться шанхайской фирмой 70mai Co. Ltd., которая является частью экосистемы IoT Xiaomi. 70mai в основном известна производством видеорегистраторов, таких как 70mai Dash Cam 1S и Dash Cam A400.

Сертификация EEC не дает информации о том, каких характеристик ожидать от первых умных часов Poco. Также нет информации о том, когда мы можем ожидать, что Poco выпустит устройство, будет ли оно доступно во всем мире или только на определенных рынках. Впрочем, планы Poco по выпуску умных часов не должны вызывать удивления. В прошлогоднем интервью Кевин Цю, глобальный глава Poco, заявил: «Мы всегда думаем, что смартфон плюс IoT — это ключевая стратегия для нас». Поскольку Poco нацелилась на выпуск большего количества различных устройств в будущем, имеет смысл задаться вопросом, есть ли в планах и планшеты — это был бы разумный шаг для такой компании, производящей электронику.