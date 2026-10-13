Poco представил смартфон X8s с ёмкой батареей

По информации издания XimiTime, на рынке устройство появится под названием Poco X8s. Судя по названию, новинка может занять промежуточное положение между базовым Poco X8 и моделями Pro. Впрочем, окончательное позиционирование смартфона пока неизвестно, а сама компания Poco ещё не подтвердила его существование, но появление устройства в нескольких базах данных может указывать на скорый анонс. Как сообщает источник, Poco X8s планируют выпустить на отдельных рынках, включая страны Европейской экономической зоны, Турцию, Россию и Китай. При этом запуск в Индии, предположительно, не состоится, хотя в последнее время компания Poco довольно активно работала в этом направлении. Впрочем, возможно, модель здесь сертифицируют немного позже, уже после релиза.