Poco представил смартфон X8s с ёмкой батареей

Компания Poco вскоре может расширить линейку смартфонов X8 новой моделью, предназначенной для отдельных международных рынков. Устройство уже появилось на нескольких сертификационных платформах, а также прошло тестирование в Geekbench, благодаря чему стали известны некоторые его характеристики. Ещё в августе смартфон протестировали в Geekbench. Согласно опубликованным данным, смартфон оснащён процессором Snapdragon 7 Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 16. Теперь этот смартфон с модельным номером 2609CPC5FG получил одобрение сингапурского регулятора IMDA — обычно это указывает на то, что гаджет готовится к выходу на международный рынок.

По информации издания XimiTime, на рынке устройство появится под названием Poco X8s. Судя по названию, новинка может занять промежуточное положение между базовым Poco X8 и моделями Pro. Впрочем, окончательное позиционирование смартфона пока неизвестно, а сама компания Poco ещё не подтвердила его существование, но появление устройства в нескольких базах данных может указывать на скорый анонс. Как сообщает источник, Poco X8s планируют выпустить на отдельных рынках, включая страны Европейской экономической зоны, Турцию, Россию и Китай. При этом запуск в Индии, предположительно, не состоится, хотя в последнее время компания Poco довольно активно работала в этом направлении. Впрочем, возможно, модель здесь сертифицируют немного позже, уже после релиза.