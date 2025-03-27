Poco представила флагманский F7 Ultra

Кроме того, программное обеспечение Xiaomi работает плавнее, чем у конкурентов, а обещанные четыре обновления операционной системы Android выгодно выделяются на фоне большинства других доступных смартфонов, которые гарантируют всего одно обновление операционной системы. Ещё 6,67-дюймовый OLED-дисплей смартфона получил разрешение 1440p и частоту обновления 120 Гц. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5300 мАч с поддержкой проводной зарядки на 120 Вт и беспроводной зарядки. на 50 Вт. Кроме того, экран гаджета покрыт стеклом Poco Shield Glass, а не более привычным Corning Gorilla Glass, но, теоретически, это никак не скажется на прочности нового флагмана. Всё же стоит понимать, что современный смартфон при падении в любом случае будет серьёзно повреждён, а защитное стекло защищает исключительно от царапин.