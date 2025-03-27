Poco представила флагманский F7 Ultra

Сегодня компания Poco официально выпустила свой первый смартфон с приставкой Ultra, и, судя по характеристикам, он оправдывает это название. Poco F7 Ultra работает на флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает очень высокую производительность. Также устройство оснащено тройной основной камерой, поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и соответствует стандарту IP68, защищая его от пыли и воды. Кроме того, F7 Ultra предлагает до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, что гарантирует отличную производительность в играх и достаточно пространства для хранения личного контента.

Кроме того, программное обеспечение Xiaomi работает плавнее, чем у конкурентов, а обещанные четыре обновления операционной системы Android выгодно выделяются на фоне большинства других доступных смартфонов, которые гарантируют всего одно обновление операционной системы. Ещё 6,67-дюймовый OLED-дисплей смартфона получил разрешение 1440p и частоту обновления 120 Гц. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5300 мАч с поддержкой проводной зарядки на 120 Вт и беспроводной зарядки. на 50 Вт. Кроме того, экран гаджета покрыт стеклом Poco Shield Glass, а не более привычным Corning Gorilla Glass, но, теоретически, это никак не скажется на прочности нового флагмана. Всё же стоит понимать, что современный смартфон при падении в любом случае будет серьёзно повреждён, а защитное стекло защищает исключительно от царапин.
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