Poco представила смартфон X6 Neo

Сегодня достаточно известный бренд Poco, который является дочерним предприятием Xiaomi, официально представил свой новый смартфон под названием Poco X6 Neo. Стоит отметить, что данный смартфон представлен в довольно ярком золотистом цвете, который ранее использовали в дизайне смартфона Redmi Note 13R Pro. И на самом деле это не случайность, потому как у смартфонов идентичен не только цвет корпуса, но и аппаратное обеспечение буквально одинаковое. Например, данный смартфон оснащён 5G-процессором Dimensity 6080 и поставляется с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти (есть ещё более дорогая версия на 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти). Также смартфон получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц.

Интересно, что в дисплее есть отдельное отверстие для фронтальной камеры на 16 Мп, а на задней панели расположен основной объектив на 108 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Да, больше камер здесь нет, так как смартфон всё же бюджетный. Новый смартфон поставляется с уже устаревшей Android 13 несмотря на то, что Poco X6 Pro уже поставляется в Индии с Android 14 и HyperOS, так что этот момент немного смутил. Аккумулятор гаджета на 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт, так что в целом гаджет будет заряжаться не очень быстро. Но в целом это очень интересное устройство, которое явно заслуживает своих денег. Особенно если вы не особо любите играть в игры или не планируете запускать их на максимальных настройках графики. Ждём релиза за пределами Индии.
Samsung Galaxy M15 5G засветился в Google Play Console…
В консоли Google Play обнаружилось упоминание о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy M15 5G, который еще не…
TECNO POVA 6 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона TECNO POVA 6…
Samsung Galaxy M55 получит 120-Гц экран OLED…
Профильное издание Sammobile раскрыло основные характеристики смартфона Samsung Galaxy M55, который еще н…
Samsung создаёт датчик камеры со встроенным ИИ-чипом…
Согласно новым данным поставщиков секретной информации, компания Samsung рассматривает возможность создан…
Samsung повысила прогноз продаж Galaxy S24…
Инсайдер Tech_Reve сообщает, что компания Samsung улучшила прогноз продаж серии Galaxy S24 на первый квар…
Опубликован официальный тизер Realme 12+…
Компания Realme опубликовала тизер, посвященный скорой презентации смартфонов Realme 12 и Realme 12+, кот…
MediaTek Dimensity 9400 будут производить по новому техпроце…
Процессоры MediaTek Dimensity 9400 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 неоднократно обсуждались в сети, потому …
Официально: Nubia Z60 Ultra получит защиту от воды…
Компания ZTE подтвердила слухи о том, что флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra получит защиту от воды и п…
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor