Poco представила смартфон X6 Neo

Интересно, что в дисплее есть отдельное отверстие для фронтальной камеры на 16 Мп, а на задней панели расположен основной объектив на 108 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Да, больше камер здесь нет, так как смартфон всё же бюджетный. Новый смартфон поставляется с уже устаревшей Android 13 несмотря на то, что Poco X6 Pro уже поставляется в Индии с Android 14 и HyperOS, так что этот момент немного смутил. Аккумулятор гаджета на 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт, так что в целом гаджет будет заряжаться не очень быстро. Но в целом это очень интересное устройство, которое явно заслуживает своих денег. Особенно если вы не особо любите играть в игры или не планируете запускать их на максимальных настройках графики. Ждём релиза за пределами Индии.