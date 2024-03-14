Poco представила смартфон X6 Neo

Сегодня достаточно известный бренд Poco, который является дочерним предприятием Xiaomi, официально представил свой новый смартфон под названием Poco X6 Neo. Стоит отметить, что данный смартфон представлен в довольно ярком золотистом цвете, который ранее использовали в дизайне смартфона Redmi Note 13R Pro. И на самом деле это не случайность, потому как у смартфонов идентичен не только цвет корпуса, но и аппаратное обеспечение буквально одинаковое. Например, данный смартфон оснащён 5G-процессором Dimensity 6080 и поставляется с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти (есть ещё более дорогая версия на 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти). Также смартфон получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц.

Интересно, что в дисплее есть отдельное отверстие для фронтальной камеры на 16 Мп, а на задней панели расположен основной объектив на 108 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Да, больше камер здесь нет, так как смартфон всё же бюджетный. Новый смартфон поставляется с уже устаревшей Android 13 несмотря на то, что Poco X6 Pro уже поставляется в Индии с Android 14 и HyperOS, так что этот момент немного смутил. Аккумулятор гаджета на 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт, так что в целом гаджет будет заряжаться не очень быстро. Но в целом это очень интересное устройство, которое явно заслуживает своих денег. Особенно если вы не особо любите играть в игры или не планируете запускать их на максимальных настройках графики. Ждём релиза за пределами Индии.