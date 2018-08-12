Pocophone F1 и его характеристики

Компания Xiaomi выпустила в этом году смартфон бюджетного варианта. Напомним основные технические характеристики Pocophone F1. Он получит 6,18" экран с разрешением 2246 х 1080 точек и вырезом в верхней части корпуса, двойную основную камеру (12 Мп + 5 Мп; скорее всего, такая же, как у Xiaomi Mi 8 SE), 20-Мп фронталку, ИК-систему распознавания лица (как в обычном Mi 8), аккумулятор на 4000 мАч, модуль NFC, металлический корпус и чипсет Qualcomm Snapdragon 845 с системой жидкостного охлаждения. Младшая версия получит 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, промежуточная будет отличаться лишь удвоенным объёмом постоянной памяти. Эти два варианта будут доступны в четырёх расцветках: серой, синей, красной. О стоимости смартфона пока неизвестно.