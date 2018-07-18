Pocophone F1 мощный смартфон

2018-07-18, Автор - Мария Шмелева; Продукт - F1; [67]
Смартфон получит чип NFC для совершения бесконтактных платежей.Размер дисплея по фотографии определить сложно, но налицо безрамочный дизайн с «козырьком» в верхней части экрана. За энергоснабжение отвечает мощная батарея на 4000 мАч.Электронная начинка изготовлена на базе 8-ядерного мобильного чипсета, поддерживающего частоту 2,8 ГГц. Эксперты полагают, что это самый мощный на сегодняшний день процессор Snapdragon 845. За графику аппарата отвечает видеоускоритель Adreno 630. Арсенал памяти состоит из 6 ГБ «оперативки» и внутреннего флэш-носителя объемом 128 ГБ. Рабочей средой для приложений выступает последний релиз Android Oreo с графической оболочкой MIUI 9.О стоимости смартфона пока неизвестно.


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