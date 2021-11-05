Подарочная коробка OnePlus 9RT Genshin Impact Gift Box поступает в продажу в Китае

Подарочная коробка OnePlus 9RT Genshin Impact Edition официально поступит в продажу сегодня, 5 ноября 2021 года. Этот набор предлагает покупателям вариант Blue Sky 9RT вместе с различными аксессуарами и некоторыми игровыми предметами для Genshin Impact.

Для тех, кто не знает, Genshin Impact - популярная онлайн-ролевая игра, доступная для консолей, ПК, iOS и даже Android. Примечательно, что китайский производитель смартфонов также официально сотрудничает с Genshin Impacts, поэтому новое партнерство не стало полной неожиданностью. В специальной подарочной коробке Genshin Impact покупатели могут рассчитывать найти вариант OnePlus 9RT Blue Sky вместе с рядом аксессуаров. Комплект включает в себя новый чехол для смартфона, специальный плакат с физическим изображением, задний зажим с охлаждающим вентилятором, а также коды и предметы, которые вы можете использовать в игре.