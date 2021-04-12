Подарочная коробка Xiaomi Mi MIX Fold включает в себя духи Armani и Mi Band 5 NFC

Китайская компания Xiaomi выпустила свой первый смартфон со складным экраном под названием Mi MIX Fold. Складной смартфон премиум-класса знаменует запуск новой серии телефонов MIX. В честь этого компания представила эксклюзивную подарочную коробку Mi MIX Fold ограниченным тиражом.

Эксклюзивная подарочная коробка Mi MIX Fold состоит из керамической версии Mi MIX Fold, Mi Band 5 NFC Edition и мужских духов Armani. Данное издание выйдет только тиражом в 100 единиц и розничная цена которой составляет 1984 доллара США.

Mi MIX Fold Ceramic Edition имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Также смартфон оснащен 6,52-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2520 x 840 пикселей, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. Xiaomi Mi MIX Fold имеет максимальную яркость 900 нит и HDR10 +. Основной складной дисплей - это 8,01-дюймовая OLED-панель с разрешением экрана WQHD +.