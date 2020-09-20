Подбираем аксессуары для Samsung Galaxy Watch

Умные часы в последнее время стали пользоваться повышенной популярностью среди пользователей, так как это отличная возможность заниматься своими делами и при этом получать уведомления о входящих вызовах, сообщения и так далее. Штука и правда крайне удобная, особенно если речь идёт о каких-либо действительно продвинутых вариантах. Но не стоит забывать, что аксессуары для Samsung Galaxy Watch 46 mm (SM-R800) тоже стоит подбирать с умом, так как это пусть и шикарные часы, но они требуют от пользователя различных действия для сохранения внешнего вида. Часы не смартфон и надеть на них полностью чехол не выйдет, так что устройство рано или поздно начнет царапаться. Мы же постараемся сделать так, чтобы гаджет как можно дольше оставался целым.Первая проблема, которая возникает у множества пользователей по всему миру, связана с царапинами на экране самих часов. То есть, пользователь носит гаджет на руке, активно чем-то занимается, при этом часы трутся от одежду, могут царапаться о какие-то прочные аксессуары или даже о какие-то запонки из твердых металлов. В итоге на экране появляются царапины, которые сильно мешают пользователю и их уже никак не убрать — можно либо ремонтировать устройство, либо выбросить и купить новое. Оба варианта не сильно привлекательные, так как стоимость ремонта или замены корпуса очень высокая, не каждый захочет этим заниматься. Чтобы спасти дисплей часов от царапин, можно просто купить защитное стекло, которое клеится поверх основного.

Такой вариант защиты никак не влияет на ваши ощущения от процесса использования устройства, нажатия срабатывают так же четко и точно, нет проблем с бликами и прочими вещами. При этом пользователь получает достаточно надежную защиту, чтобы вы с комфортом могли заниматься своими делами. Еще хотелось бы обратить ваше внимание на ремешки, которые пользователь тоже может приобрести за разумные деньги. Это крутой вариант, так как вы можете не переживать о том, что ваш ремешок перетрется или что-то в таком духе, ведь можно заказать себе вариант хоть из металла, хоть из силикона, вариантов очень много.Главное при покупке таких вот аксессуаров помнить, что брать дешевые варианты не стоит совершенно. Если вы хотите сэкономить, то просто поищите средний класс аксессуаров, но никак не стоит брать совсем уж дешевые вещи. Это никак не поможет в защите ваших часов, даже скорее навредит.