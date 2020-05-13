Подбираем чехол для Samsung Galaxy A50

В последнее время производители смартфонов стали делать серьезный упор на толщину корпуса, которая с каждым разом становится все меньше и меньше. Это довольно логичный ход, ведь можно привлекать пользователей своим интересным решением, которое стоит недорого и при этом обладает всеми необходимыми преимуществами в плане производительности или камеры. Однако чехол для Samsung Galaxy A50 SM-A505F (2019) , конечно, придется купить, так как устройство слишком хрупкое и без защитного аксессуара вы не сможете ничего сделать с царапинами на тыльной панели. Благо, выбор чехлов сейчас достаточно большой, чтобы каждый смог найти себе что-то подходящее.Начнем с самых простых чехлов из силикона — они довольно привлекательно выглядят, при этом весят минимально и стоят очень дешево. Это, собственно, самые доступные чехлы для смартфонов, на которые обязательно стоит обратить свое внимание. Все же производители чехлов делают большой упор на этих моделях, ведь они пользуются высокой популярностью и живут долго. Просто покупаете себе данный чехол, после чего со спокойной душой носите гаджет и используете устройство в полной мере, бояться о царапинах совершенно не стоит.

Кроме того, есть модели из пластика, которые даже лучше защищают устройство от различных падений и царапин, так как пластик более крепкий. Конечно, нужно понимать, что производители чехлов делают пластиковые варианты самых разных форм и стилей, так что пользователь сможет без какого-либо труда выбрать тот вариант, который ему больше всего подходит по деньгам или по вкусовым качествам. Например, можно выбрать однотонный чехол с матовым покрытием, а можно потратить деньги и купить чехол с рисунком или даже уникальной надписью. Это все очень увлекательно и иногда на выбор чехла уходит очень много времени.Также есть чехол-книжка, который закрывает не только лицевую панель, но и тыльную. Такие чехлы наиболее прочные в плане защиты, ведь они закрывают сразу две стороны устройства. Правда, есть и проблема — такой чехол делает ваше устройство более крупным, вес тоже увеличивается. Если вы не фанат громоздких гаджетов и вы все равно наклеите на фронтальную панель стекло защитное, то можно присмотреться к первым двум вариантам, если же вам это не интересно, то берите чехол-книжку. Все варианты в той или иной мере защищают устройство от различных повреждений и потертостей.