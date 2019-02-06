Подборка лучших игровых наушников

Razer Kraken Pro V2 Oval

Если вы любитель шутеров и у вас есть приличные игровые наушники, то считайте, что 30% победы уже у вас в кармане. Хороший компьютер, подходящая для ваших целей клавиатура и специальная игровая мышь завершат дело, однако, несомненно, звук — один из основных факторов. Поэтому мы подготовили подборку лучших игровых наушников по мнению МегаОбзор.

HyperX Cloud Stinger

Компьютерная гарнитура Razer Kraken Pro V2 Oval - оснащена двумя 50-миллиметровыми модифицированными динамиками, они большего размера, чем динамики в гарнитурах Kraken предыдущего поколения, и обладают более широким диапазоном частот. Гарнитура Razer Kraken V2 Oval имеет цельный алюминиевый каркас, он прочнее и гибче, чем другие обычно используемые при создании гарнитур материалы. Овальные амбушюры наушников из высококачественной искусственной кожи стали еще больше и мягче, они отлично подойдут тем, у кого крупная голова и стандартные круглые амбушюры маловаты. Razer Kraken Pro V2 Oval обладает полностью выдвижным микрофоном, пультом управления громкостью на проводе и кнопкой отключения микрофона, что максимально облегчает ее использование.

Redragon Aspis Pro

Компьютерная гарнитура HyperX Cloud Stinger - с охватывающими амбушюрами подойдут для погружения в игровые баталии. Представленная модель соответствует формату звуковой схемы 2.0. Наушники оформлены в черном цвете с красными элементами. Оголовье регулируется, что обеспечивает комфорт при использовании. Особенностью модели является складная конструкция и вращающиеся чашки. Модель HyperX Cloud Stinger HX-HSCS-BK-EE имеет закрытое акустическое оформление. С каждой стороны расположено по 1 излучателю с диаметром мембраны 50 мм. Мощность составит 500 мВт, а диапазон воспроизводимых частот равен от 18 до 23000 Гц, что обеспечивает многогранный, насыщенный звук. На наушниках расположен подвижный микрофон с функцией шумоподавления и регулятор громкости. Для подключения используется 1.3-метровый кабель.

SteelSeries Arctis 5

Компьютерная гарнитура Redragon Aspis Pro - игровая гарнитура закрытого типа с лучшей звукоизоляцией и съемным чувствительным микрофоном для четкой коммуникации. Система виртуального объемного звука не оставит равнодушным ни одного геймера, ценящего возможность по-настоящему погрузиться в виртуальный мир! Вам не придется переключаться на управление компьютером, чтобы отрегулировать уровень громкости. Отсоединив микрофон, вы трансформируете игровую гарнитуру в полноразмерные наушники для повседневного использования. Благодаря подвижной конструкции чашки плотно прилегают к ушам, обеспечивая отличную звукоизоляцию. Главная особенность наушников – встроенная вибрация, добавляет реалистичности и динамики в любую современную игру.

COUGAR Immersa Pro

Компьютерная гарнитура SteelSeries Arctis 5 - стильная черная модель для геймеров, снабженная мягкими закрытыми амбушюрами из вспененного материала. Амбушюры, в глубине которых находятся 40-миллиметровые излучатели, отлично гасят посторонние звуки и шумы, позволяя сосредоточиться на игре. Они также обеспечивают необходимый киберспортсмену комфорт длительного пребывания в наушниках. Игровые кабельные наушники SteelSeries Arctis 5 имеют регулируемое оголовье из эластичной ткани, которое позволяет настроить уровень натяжения, рационально распределить вес гарнитуры и обеспечить игроку максимальное удобство. Они получили выдвижной микрофон, гарантирующий высокое качество записи звука и передачи голоса. Он позволит геймеру общаться с членами своей команды в онлайн-игре и координировать действия для достижения победы.

Компьютерная гарнитура COUGAR Immersa Pro - в черном корпусе с оранжевыми вставками поддерживают формат 7.1 и являются игровым устройством, погружающим полностью в атмосферу игры. Охватывающие амбушюры надежно прилегают к ушным раковинам и способствуют тому, чтобы вы слышали каждый звук. Особенность модели в многоцветной подсветке, а также в регулируемом оголовье, позволяющем настроить корпус так, чтобы вы ощущали комфорт при длительном пользовании наушниками. Этому также способствуют мягкие амбушюры. Cougar IMMERSA PRO поддерживает воспроизведение звуков на частоте 20-20000 Гц, поэтому вы услышите весь спектр звуков. Благодаря показателю чувствительности 100 дБ даже еле слышимые звуки будут доступны вашему слуху. Для подключения к устройству используется кабель длиной 2 м. На корпусе наушников закреплен подвижный микрофон с возможностью отключения, когда он не нужен. Ему присуще свойство шумоподавления и подсветка, которая включается, когда микрофон работает. Наушники предусматривают на корпусе регулятор громкости и клавишу включения микрофона.