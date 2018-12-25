Подборка лучших полноразмерных наушников

2018-12-25, Автор - Ganibal; Продукт - Pioneer HDJ-X5; [27]
Каждый меломан любит качественный звук и мощные басы, чтобы от музыки мурашки по коже пробегались. Но в обычных наушниках или вкладышах этих эффектов не добиться. Представляем вам подборку лучших полноразмерных наушников.

Pioneer HDJ-X5

Наушники Pioneer HDJ-X5 - благодаря высококачественным аудио разработкам, вы можете наслаждаться неискаженным звучанием, на любых громкостях, где бы вы ни были. Их поворотный механизм, позволяет носить их как вам удобно на протяжении длительного времени. Нет причин для беспокойства при транспортировке так как эти наушники могут выдержать тяжелые нагрузки при эксплуатации. Они даже выдержали тесты US Military Standard Shock.

Sennheiser HD 206

Наушники Sennheiser HD 206 - это закрытые динамические наушники для любителей музыки. Отличаются мощным звуком, хорошим подавление внешнего шума и комфортной посадкой. Особенности модели: мощный звук, богатые низкие частоты, лёгкие и удобные, хорошее подавление внешнего шума, чрезвычайно прочные, амбушюры из высококачественной эко кожи, позолоченный адаптер 3,5 / 6,3 мм.

Marshall Monitor

Наушники Marshall Monitor - Модель имеет охватывающее оголовье удобной анатомической формы. Мягкие амбушюры герметично прижимают динамики, что способствует эффективной шумоизоляции. Динамические мембраны большого диаметра в 40 мм способствуют производству ясного и глубокого звука. Встроенный микрофон имеет высокую степень чувствительности, поэтому передаваемая речь будет отчетливо слышна. Наушники MARSHALL Monitor имеют широкий диапазон частот. Он составляет 10 Гц – 20 000 Гц, позволяющий достигать выразительных «низов» и звонких «верхов». Универсальный разъем 3.5 мм подойдет к большинству портативных устройств.

JVC HA-RX900

Наушники JVC HA-RX900 - полноразмерные наушники c кольцевой структурой портов обеспечивает высокое качество динамического звука. Структура акустических линз позволяет воспроизводить естественное звучание благодаря использованию двух специально сконструированных элементов акустических линз. Акустические линзы (расположенные напротив диафрагмы) регулируют прямой и отраженный звук благодаря немного смещенному расположению отверстий на каждой линзе. Широкая подкладка для головы и мягкие подушки для ушей обеспечивают идеальный комфорт. Медный шнур длиной 3,5 м для минимизации потерь при передаче. В комплект входит адаптер для штекера диаметром 6,3 мм.

Sony MDR-XB950AP

Наушники Sony MDR-XB950AP - разработчики этой модели создали чашки со специальной вращающейся конструкцией, так что теперь вы запросто зададите им любое положение. Затем немного отрегулируйте оголовье под свой размер головы, и приступайте к прослушиванию музыки. Уменьшайте или увеличивайте громкость, музыка в любом случае будет звучать отлично. Ведь звуковой диапазон этой модели — от 3 до 28000 Гц. Прибавьте к этому еще хороший импеданс в 24 Ом и отличную чувствительность в 106 дБ/мВт и получите мощное, объемное и максимально детализированное звучание

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