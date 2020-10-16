Подэкранный Touch ID на iPhone 13

Компания Apple уже давно начала работать над решениями Touch ID под экраном. Ранее аналитики сказали, что Apple планирует выпустить как минимум один iPhone в 2021 году с Touch ID и Face ID. Хотя некоторые слухи говорили, что это может быть у iPhone 12 серии, это не оказалось правдой. Также до сих пор ходят слухи, что Apple работает с компании Qualcomm над изменением решения для ультразвуковой печати отпечатков пальцев. Решение Apple под экраном, вероятно, будет иметь большую сенсорную область при меньшем потреблении энергии.
Apple только что представила серию iPhone 12, но утечки информации о будущих iPhone не прекращаются. За несколько дней до мероприятия, прошелся слух, что iPhone 13 будет иметь дисплей LTPO с экранами с высокой частотой обновления.