Подэкранный Touch ID на iPhone 13

Apple только что представила серию iPhone 12, но утечки информации о будущих iPhone не прекращаются. За несколько дней до мероприятия, прошелся слух, что iPhone 13 будет иметь дисплей LTPO с экранами с высокой частотой обновления.

Компания Apple уже давно начала работать над решениями Touch ID под экраном. Ранее аналитики сказали, что Apple планирует выпустить как минимум один iPhone в 2021 году с Touch ID и Face ID. Хотя некоторые слухи говорили, что это может быть у iPhone 12 серии, это не оказалось правдой. Также до сих пор ходят слухи, что Apple работает с компании Qualcomm над изменением решения для ультразвуковой печати отпечатков пальцев. Решение Apple под экраном, вероятно, будет иметь большую сенсорную область при меньшем потреблении энергии.