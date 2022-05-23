Подробные характеристики Google Pixel Watch

Как вы, возможно, знаете, Google планирует выпустить собственные умные часы Pixel Watch. На сегодняшний день уже известно что Pixel будет использовать чипсет Samsung Exynos 9110. Это немного удивляет, поскольку этот процессор вышел в 2018 году и построен на 10-нм техпроцессе.

Сегодня новый источник, подтвердил приведенную выше информацию, добавляя: очевидно, Pixel Watch действительно будут использовать Exynos 9110, но у них также будет сопроцессор на борту. Это напоминает процессор Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, который имеет основной процессор, а также дополнительный сопроцессор со сверхнизким энергопотреблением, который питает постоянно включенный дисплей и некоторые датчики.

Это обеспечивает лучшее время автономной работы, поскольку основной ЦП используется только тогда, когда вы активно взаимодействуете со своим устройством, а также разгружает некоторые более легкие рабочие процессы с указанного основного ЦП, поэтому он работает немного лучше. Кроме того, говорят, что Pixel Watch немного превосходят Galaxy Watch4. Датчики на задней панели Google Pixel Watch визуально идентичны массиву датчиков, используемому в Fitbit Luxe и Fitbit Charge 5.
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