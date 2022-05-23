Подробные характеристики Google Pixel Watch

Сегодня новый источник, подтвердил приведенную выше информацию, добавляя: очевидно, Pixel Watch действительно будут использовать Exynos 9110, но у них также будет сопроцессор на борту. Это напоминает процессор Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, который имеет основной процессор, а также дополнительный сопроцессор со сверхнизким энергопотреблением, который питает постоянно включенный дисплей и некоторые датчики.
Это обеспечивает лучшее время автономной работы, поскольку основной ЦП используется только тогда, когда вы активно взаимодействуете со своим устройством, а также разгружает некоторые более легкие рабочие процессы с указанного основного ЦП, поэтому он работает немного лучше. Кроме того, говорят, что Pixel Watch немного превосходят Galaxy Watch4. Датчики на задней панели Google Pixel Watch визуально идентичны массиву датчиков, используемому в Fitbit Luxe и Fitbit Charge 5.