Подробные характеристики смартфонов Sony Xperia 1 II и Xperia 10 II

Компания Sony готовит к анонсу несколько смартфонов. Сейчас в сети появилась подробная информация о новинках.

Новые смартфоны компании выйдут на рынок с названиями Sony Xperia 1 II и Xperia 10 II. Новинки получат похожий внешний вид, но разные характеристики.

Sony Xperia 1 II получит 6.5 дюймовый OLED дисплей с разрешением 4К с частотой обновления экрана 90 герц. За производительность смартфона будет отвечать новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре 8 ГБ ОЗУ. Также будет заявлена поддержка сети пятого поколения. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 4000 мАч. На задней стороне смартфона разместят квадро-камеру на 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп + 3D ToF.

Смартфон Sony Xperia 10 II получит 6 дюймовый OLED дисплей с разрешением Full HD+. За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 665 в паре 4 ГБ ОЗУ. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 3600 мАч. Основная камера в устройстве получит три модуля на 12 Мп + 8 Мп + 8 Мп.

Обе новинки будут поставляться на операционной системе Android 10.