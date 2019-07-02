Подробности о грядущих часах Apple Watch Series 5

До сих пор Apple держала большую часть Series 5 в секрете.

Аналитик Apple, Ming-Chi Kuo, ранее опубликовал отчет, в котором подробно описываются две особенности, которые он ожидает увидеть в моделях Apple Watch в 2019 году: первая и самая важная - расширение функции ЭКГ на большее число стран, а второй - возвращение версии с керамическим корпусом, которую Apple запустила с Series 3, а затем пропустила в Series 4.

Остальные улучшения это изменения, такие как более быстрая производительность, немного более длительное время автономной работы. Также ожидается, что часы сохранят знакомый прямоугольный форм-фактор с двумя моделями разных размеров.

Apple придерживается точного графика своих мероприятий каждый год и можно прогнозировать, что следующие часы Apple Watch появятся на том же событии, что и новая серия iPhone XI 10 сентября или 11 сентября 2019 года.