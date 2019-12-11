Подставка для двух монитор HUANUO

Подставка Huanuo позволяет установить два 27-ми дюймовых монитора. Подставка использует кронштейны VESA, что обеспечить совместимость с различными мониторами. Эта подставка для монитора имеет два варианта монтажа: с помощью зажимного крепления или с помощью монтажного механизма с втулкой.

Кронштейн имеет возможность поворачиваться на 360 градусов, что позволяет использовать вертикальные мониторы. Еще одна возможность регулировки этого кронштейна это угол наклона, от -45 до 45 градусов. Имеются встроенные зажимы для проводов на кронштейнах и центральной стойке.

Пластины VESA являются съемными и регулируемыми по высоте, что упрощает и облегчает установку, удаляя монтажную пластину VESA, прикрепляя ее к монитору, а затем снова прикрепляя пластину к кронштейну монитора. Стоимость подставки 49,99 долларов.