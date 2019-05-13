Подтверждена четверная камера Honor 20 Pro

Благодаря последним утечкам мы знаем, что смартфон Honor 20 Pro получит четверную камеру с датчиками изображения разрешением 48 Мп, 16 Мп, 8 Мп и 2 Мп. При этом модули на 48 Мп и 8 Мп смогут похвастаться оптической стабилизацией изображения, а диафрагма главной камеры составит F/1,4. Сегодня Honor опубликовал несколько постеров грядущей новинки, один из которых подтверждает разновидности модулей. Итак, нас ждет широкоугольный объектив, сверхширокоугольный, макрообъектив и телеобъектив. Официальный анонс смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro запланирован на 21 мая.