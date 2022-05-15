Подтверждена дата запуска устройств VIVO S15, S15 Pro и VIVO TWS Air

Компания VIVO подтвердила, что анонсирует смартфоны VIVO S15 и S15 Pro 19 мая. На том же мероприятии компания также представит новые наушники VIVO TWS Air.

Два телефона VIVO с номерами моделей V2199A и V2203A недавно появились в базе данных китайских сертификационных платформ, таких как TENAA и 3C. Ожидается, что оба телефона появятся в Китае как VIVO S15 и VIVO S15 Pro. Версия S15 будет оснащена 6,62-дюймовым OLED-дисплеем FHD+. Устройство будет работать на мобильной платформе Snapdragon 870 и иметь аккумулятор емкостью 4500 мАч. Тройная камера на задней панели телефона будет оснащена 64 Мп основной камерой. Он будет работать в паре с 8 Мп сверхширокоугольной камерой и 2 Мп датчиком макро/глубины. Для селфи предусмотрена 16 Мп фронтальная камера.

Смартфон VIVO S15 Pro будет поставляться с 6,56-дюймовым OLED-экраном FHD+ 120 Гц, процессором Dimensity 8100 SoC, батареей емкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой 80 Вт и 50 Мп основной камерой. Оба телефона будут загружаться с ОС Android 12 с пользовательским интерфейсом OriginOS Ocean.

Более подробные характеристики устройств объявят на презентации.
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