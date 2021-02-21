Подтверждены характеристики OnePlus 9

В приложении AIDA64 обнаружились сведения о смартфоне OnePlus 9, который еще не был представлен официально. Итак, подтверждается наличие топового восьмиядерного процессора Snapdragon 888 с кодовым наименованием lahaina, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,55-дюймового дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц и батареи ёмкостью 4500 мАч. Разрешение фронтальной и тыльной камер приложение определило ошибочно – 4 Мп и 12 Мп. Судя по всему, разрешение селфи-камеры составит 16 Мп, а основной – 48 Мп. Ранее слухи прочили смартфону поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 65 Вт.