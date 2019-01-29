Подтверждены некоторые характеристики Samsung Galaxy S10

Профильное издание GSMArena раздобыло информацию о грядущих флагманских смартфонах серии Galaxy S10. Утверждается, что сведения были получены от представителя Samsung, который лично тестировал смартфоны Galaxy S10. Он подтвердил, что в серию войдут три модели, однако 5,8-дюймовый вариант будет называться не Galaxy S10 lite, а как-то по-другому. При этом смартфон получит такую же платформу и объем памяти, как и старшие модели. Лишь Galaxy S10+ получит версию на 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти, которая выйдет ограниченным тиражом.

Galaxy S10+ получит 6,4 дюймовый дисплей,тройную основную и двойную фронтальную камеры. Galaxy S10 получит тройную основную и одинарную фронтальную камеры, а Galaxy S10 (lite) – двойную основную и одинарную камеру для селфи. Все три смартфона получит 3,5-мм разъем для наушников, а также черную, белую и сине-зеленую расцветки. Некоторые модели оснастят дополнительными цветами, вроде синего или желтого. Официальная презентация запланирована на 20 февраля, а старт продаж на 8 марта.