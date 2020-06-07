Появилась информация о характеристиках наушников Sony WH-1000XM4

Sony продолжает радовать своих фанатов благодаря беспроводным наушникам Mark 3, которые считаются одним из лучших на рынке. Но похоже, что Sony готовится выпустить следующее поколение наушников WH-1000XM4 или Mark 4. Новые наушники будут иметь более легкий дизайн и новый процессор Sony DSEE Extreme.

Новый процессор Sony DSEE Extreme оснащен искусственным интеллектом. Время автономной составит 30 часов с функцией активного шумоподавления. 40 мм динамики обеспечивают низкие частоты и басы. Функция Precise Voice Pickup Technology улучшает качество связи. В наушниках есть пять микрофонов. Ожидается, что наушники Mark 4 будут стоить от 380 долларов.