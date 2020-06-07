Появилась информация о характеристиках наушников Sony WH-1000XM4

Новый процессор Sony DSEE Extreme оснащен искусственным интеллектом. Время автономной составит 30 часов с функцией активного шумоподавления. 40 мм динамики обеспечивают низкие частоты и басы. Функция Precise Voice Pickup Technology улучшает качество связи. В наушниках есть пять микрофонов. Ожидается, что наушники Mark 4 будут стоить от 380 долларов.
Sony продолжает радовать своих фанатов благодаря беспроводным наушникам Mark 3, которые считаются одним из лучших на рынке. Но похоже, что Sony готовится выпустить следующее поколение наушников WH-1000XM4 или Mark 4. Новые наушники будут иметь более легкий дизайн и новый процессор Sony DSEE Extreme.