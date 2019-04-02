Появилась информация о смартфоне Asus ZenFone 6z

Тайваньский производитель телефонов Asus готов представить ZenFone 6 16 мая.

Смартфон появился на Geekbench с номером модели ASUS_I01WD. Это то же самое устройство, которое недавно получило сертификацию Wi-Fi Alliance. База данных тестов показывает, что ZenFone 6 работает на Snapdragon 855 на пару с 6 ГБ ОЗУ. Смартфон работает под управлением Android Pie. На Geekbench смартфон набрал 3527 баллов в одноядерном и 11 190 баллов и многоядерном тесте. Ожидается, что этот смартфон будет оснащен подъемной селфи-камерой с выдвижным механизмом. Но в настоящее время неясно, будет ли он называться ZenFone 6 или ZenFone 6Z. Однако, учитывая тот факт, что ZenFone 5Z был оснащен Snapdragon 845, есть вероятность, что он будет называться ZenFone 6Z.