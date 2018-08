В сети опубликованы первые «живые» фотографии не анонсированной модели Moto G6S Plus. Основой устройства Moto G6S Plus стал процессор Snapdragon 630, 4 или 6 Гбайт ОЗУ, а также 32 Гбайт или 64 Гбайт встроенной памяти. Емкость аккумулятора у аппарата Moto G6S Plus будет равна 3200 мА.ч. О дате выхода и стоимости смартфона Moto G6S Plus пока не сообщается.