Появились фотографии смартфона Moto G Stylus 5G (2022)

Еще в феврале Motorola официально представила Moto G Stylus (2022), но как и в прошлом году, появится и отдельная версия 5G. Смартфон будет называться как Moto G Stylus 5G (2022), и сегодня появилась первая информация.

Говорят, что устройство работает на процессоре Snapdragon 695 и предположительно будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч. Moto G Stylus 5G (2022) будет предлагаться в двух цветах: черном и цвете морской пены. Сообщается, что он носит кодовое название Milan 5G, а базовая модель будет поставляться с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Moto G Stylus 5G (2022) оснащен 6,78-дюймовым сенсорным ЖК-экраном с разрешением 1080x2460 и частотой обновления 120 Гц, а также отверстием для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Дисплей достигает яркости 650 нит в режиме высокой яркости. На задней панели расположилась основная камера на 50 МП с OIS, сверхширокоугольная на 8 МП с автофокусом для макросъемки и датчик глубины на 2 МП. В телефоне есть разъем для наушников 3,5 мм. Смартфон работает под управлением Android 12.
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