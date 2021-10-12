Появились характеристики Moto G51 5G на Geekbench

Мото G50 5G был выпущен в конце августа, но Motorola уже работает над его преемником, который будет назван Moto G51 5G. Готовящееся к выпуску устройство сегодня прошло несколько тестов и уже есть в базе данных Geekbench.

В спецификации указано, что Motorola переходит с чипсета MediaTek Dimensity 700, который использовался в G50, на SoC Qualcomm для G51, и по слухам, это будет Snapdragon 750. Чип по-прежнему сопряжен с 4 ГБ оперативной памяти. Moto G51 5G работает под управлением Android 11, что неудивительно, поскольку не ожидается, что смартфон среднего уровня будет запущен на Android 12 в 2021 году, исходя из того. Это все подробности, которые дает нам список тестов о Moto G51 5G, поэтому пока не известно, какие еще изменения могут быть по сравнению с его предшественником.