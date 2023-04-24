Появились характеристики процессора Samsung Exynos 2400

Поток сообщений и слухов, связанных с Exynos 2400, говорит о том, что массовое производство следующей процессора от Samsung может быть запущено уже в ближайшее время. Например, последняя утечка характеристик даёт нам более подробное описание грядущего графического процессора Xclipse 940, который непосредственно заменит Xclipse 920, интегрированный в Exynos 2200, а также описывает увеличенное число ядер процессора и другие детали. Если верить новой информации из надёжных источников, процессор Exynos 2400 будет массово производиться на 4-нм технологическом процессе SF4P компании Samsung, который является улучшенной версией технологии 4LPP+, ориентированной на повышение энергоэффективности.

Улучшенный процесс изготовления может быть одной из причин, почему ожидалось, что предстоящая система на кристалле будет иметь 10-ядерный кластер процессора. Что касается процессора, полная конфигурация была недавно слита благодаря сертификации производителя, и данная информация показывает, что Exynos 2400 будет использовать одно ядро Cortex-X4, работающее на частоте 3,10 ГГц, а оставшиеся девять ядер представляют собой конфигурацию Cortex-A720 и Cortex-A520. При этом стоит сказать, что эти версии ядер компания ARM пока что официально не анонсировала, так что говорить о их реальной производительности пока что проблематично. Но если у Samsung получится создать мощный процессор, то она сможет возродить популярность своих флагманов.