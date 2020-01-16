Появились изображения Xiaomi Mi 10

В социальных сетях выложили изображение ожидаемого флагмана китайской компаний Xiaomi, а именно модель под названием Mi 10.

Судя изображениям, смартфон получит 6.7-6.8 дюймовый дисплей с отверстием для селфи-камеры, которая будет расположено верхнем левом углу смартфона.

Также Xiaomi Mi 10 приписывают топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865. Основную квадро камеру с главным модулем на 64 Мп. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 4500 мАч с поддержкой быстрой заряди 40 ватт и быстрой беспроводной зарядкой на 30 Вт.