Появились изображения фитнес-трекера Fitbit Charge 4

В сети появились первые изображения фитнес-трекера Charge 4 компании Fitbit.

Фитнес-трекер Fitbit Charge 4 уже прошла сертификацию FCC. Новый трекер Fitbit Charge 4 внешне идентичен прошлогодней версии Charge 3.1. Такой же корпус, черно-белый сенсорный OLED дисплей и с одной кнопкой на бокой части корпуса.

С внутренней части корпуса, разместили датчики сердечного ритма и уровня кислорода в крови, а также контакты для зарядки.

Новинка получила две расцветки корпуса, это черный и бордовый.

По слухам, новый фитнес-трекер получит NFC модуль для бесконтактных платежей. Сколько будет стоить новинка, пока что информации нет.