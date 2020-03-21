Появились изображения фитнес-трекера Fitbit Charge 4

2020-03-21, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Fitbit Charge 4; [59]
В сети появились первые изображения фитнес-трекера Charge 4 компании Fitbit.

Фитнес-трекер Fitbit Charge 4 уже прошла сертификацию FCC. Новый трекер Fitbit Charge 4 внешне идентичен прошлогодней версии Charge 3.1. Такой же корпус, черно-белый сенсорный OLED дисплей и с одной кнопкой на бокой части корпуса.

С внутренней части корпуса, разместили датчики сердечного ритма и уровня кислорода в крови, а также контакты для зарядки.

Новинка получила две расцветки корпуса, это черный и бордовый.

По слухам, новый фитнес-трекер получит NFC модуль для бесконтактных платежей. Сколько будет стоить новинка, пока что информации нет.

Комментарии и отзывы Fitbit Charge 4
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