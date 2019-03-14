Появились изображения и параметры готовящегося к выпуску бюджетного смартфона OPPO A5S

Компания Oppo готовит к выпуску бюджетный смартфон A5S с 6,2-дюймовым экраном и разрешение 1520 на 720 пикселей. В основе устройства ляжет процессор MediaTek Helio P35. Объем оперативной памяти составит 2 ГБ/3 ГБ/4 ГБ и модуля на 32 ГБ/64 ГБ. Слот расширения microSD позволяет увеличить на 256 ГБ. Камера для селфи-съемок получила оптический сенсор на 8 МП. Главная камера имеет в наличии два блока оптики на 13 МП и 2 МП. Аккумулятор у девайса будет равен 4230 мА.ч. О стоимости новинки пока не сообщается.