Появились изображения нового мобильного девайса Huawei Mate 20 Lite

В сети появились качественные изображения нового смартфона Huawei Mate 20 Lite. Новинка получит 6,3-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей и четыре камеры. Основой аппарата послужит чипсет Kirin 710 и 6 Гбайт ОЗУ. На тыльной панели видна основная камера, состоящая из двух оптических блоков на 20 МП и 2 МП. Матрица селфи-камеры имеет разрешение 24 МП. За питание будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 3650 мА.ч. В качестве ОС выступит Android версии 8.1. Предлагаться гаджет будет в золотистом и черном цветовом исполнении.