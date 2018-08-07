Появились изображения нового мобильного девайса Xiaomi Mi 8X

В сети появились «живые» изображения нового смартфона Xiaomi Mi 8X. Новинка получит 6,2-дюймовый экран с разрешением 1520 на 720 пикселей. Основой аппарата послужит платформа Qualcomm Snapdragon 710. В тыльной части корпуса располагается сдвоенная камера с оптическими блоками, выстроенными по вертикали. За питание будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Предусмотрены два слота для SIM-карт и инфракрасный порт. Приобрести новинку можно будет в белом и синем цветовом исполнении. Дебют аппарата ожидается уже в следующем месяце.