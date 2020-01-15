Появились качественные рендеры смартфона Samsung Galaxy Z Flip

В просторах интернета и социальных сетей, выложили качественные рендеры нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip.

Судя изображению , смартфон получит стеклянный корпус и гибкий экран с вырезом по центру с дополнительным внешним экраном на стороне.

На нём отображается дата, время и заряд аккумулятора. Также на изображениях можно заметить двойную основную камеру с LED вспышкой и порт для зарядки USB-C.

По слухам, смартфон оснастят 6.7 дюймовым экраном и двумя аккумуляторами с быстрой задядкой на 25 Вт. За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 855. Ещё смартфон получит стеклянное покрытие экрана.

По предварительной информации, Galaxy Z Flip представят на выставке 11 февраля Galaxy Unpacked 2020.