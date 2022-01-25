Появились официальные рендеры Realme 9 Pro, Pro+ 5G

Realme работает над смартфонами Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+ 5G. Ожидается, что обе модели поступят в продажу в феврале. Последние несколько дней SmartPrix сливает ключевые подробности о серии Realme 9 Pro. Теперь он поделился рендерами Realme 9 Pro и 9 Pro+ 5G, чтобы продемонстрировать их цветовые варианты и дизайн.

Эти телефоны имеют перфорированный дисплей, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и тройную камеру. Оба смартфона будут доступны в таких цветах, как Midnight Black, Aurora Green и Sunrise Blue.

Ожидается, что Realme 9 Pro будет оснащен 6,59-дюймовым дисплеем AMOLED FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Он будет оснащен чипом Snapdragon 695, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Он имеет 16-мегапиксельную фронтальную камеру и 64-мегапиксельную (основную) + 8-мегапиксельную (сверхширокоугольную) + 2-мегапиксельную тройную камеру.

Realme 9 Pro+ 5G будет оснащен 6,43-дюймовым дисплеем AMOLED FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Чипсет Dimensity 920, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Он имеет 16-мегапиксельную фронтальную камеру и 50-мегапиксельную камеру с поддержкой OIS (основной специальный датчик Sony ) + 8-мегапиксельную (сверхширокую) + 2-мегапиксельную тройную заднюю камеру.
Комментарии и отзывы Realme 9 Pro
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